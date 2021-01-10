Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu esnada hasta ziyaretine gitmek isteyen yabancı uyruklu Rıdvan A., 44 NZ 597 plakalı otomobiline yakını olan 8 kişiyi bindirdi. Sürücüyle birlikte toplam 9 kişinin bulunduğu otomobili fark eden polis ekipleri Gölbaşı Caddesi üzerinde aracı durdurdu. Otomobil kapılarının açılmasıyla birlikte polis ekipleri 9 kişiyi karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekipleri araçta bulunan 5’i çocuk toplam 9 kişiyi tek tek aşağıya indirdi. Polis ekipleri 18 yaşından büyük olan 4 kişiye dışarı çıkma kısıtlamasına uymadıklarından 12 bin 600 TL, sürücünün ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı hem sürücüye hem de araç sahibine 5 bin 396 TL, aracın muayenesiz olmasından dolayı 314 TL olmak üzere toplam 18 bin 310 TL para cezası kesti.
Bu görüntü polisi bile şaşırttı
10.01.2021 - 13:18 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiline 9 kişi bindiren ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Araçta bulunanlara toplam 18 bin 310 TL para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,polis,sokağa çıkma kısıtlaması,
758926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758926.aspx
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