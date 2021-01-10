Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu esnada hasta ziyaretine gitmek isteyen yabancı uyruklu Rıdvan A., 44 NZ 597 plakalı otomobiline yakını olan 8 kişiyi bindirdi. Sürücüyle birlikte toplam 9 kişinin bulunduğu otomobili fark eden polis ekipleri Gölbaşı Caddesi üzerinde aracı durdurdu. Otomobil kapılarının açılmasıyla birlikte polis ekipleri 9 kişiyi karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekipleri araçta bulunan 5’i çocuk toplam 9 kişiyi tek tek aşağıya indirdi. Polis ekipleri 18 yaşından büyük olan 4 kişiye dışarı çıkma kısıtlamasına uymadıklarından 12 bin 600 TL, sürücünün ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı hem sürücüye hem de araç sahibine 5 bin 396 TL, aracın muayenesiz olmasından dolayı 314 TL olmak üzere toplam 18 bin 310 TL para cezası kesti.