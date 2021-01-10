Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “11 Ocak Pazartesi günü olumsuz hava koşullarından dolayı, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.