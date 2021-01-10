Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “11 Ocak Pazartesi günü olumsuz hava koşullarından dolayı, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli
10.01.2021 - 15:16 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bozcaada,Gökçeada,fırtına,
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