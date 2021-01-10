Alınan bilgiye göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde bir şantiyede, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle kısa sürede 7 konteynere daha sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, konteynerlerde hasara yol açtı.
Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
10.01.2021 - 18:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Etiketler : elazığ,haberler,yangın,
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