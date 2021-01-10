Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde bir şantiyede, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle kısa sürede 7 konteynere daha sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, konteynerlerde hasara yol açtı.