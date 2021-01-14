Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 13.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde 7 aranan şahıs, 1 silah ve 7 fişek, Bandırma'da 2 aranan şahıs, Burhaniye'de 1 silah ve 1 fişek, Edremit'te 3 aranan şahıs, 3 silah ve 26 fişek, Gönen ilçesinde 2 aranan şahıs ve Sındırgı ilçesinde de 1 aranan şahıs yakalanırkeni toplamda 15 arana şahıs yakalandı ve 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 34 adet fişek ele geçirildi.