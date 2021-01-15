Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza,02.50 sularında çevre yolu Battalgazi kavşağı alt geçit üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde E.A. idaresindeki 44 BC 138 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkıp, önce yol ayrımındaki refüje ardından yön tabelası direğine çarptı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ambulansta müdahale yapılırken, kazaya karışan araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.