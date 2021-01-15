Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı başkanlığında yapılan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tespit edilen bir apartman ve Peçenekler Mahallesi bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Covid-19 tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması Covid-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kanunun 27. ve 72. maddeleri gereğince ilçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Asker Kadir Taş Caddesinde bulunan Yalçın apartmanı ile Ellek Beldesi’nde bulunan Peçenekler Mahallesi 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle karantinaya alınmıştır” denildi.