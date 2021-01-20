Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar lastikçilerde sıraya girdi. Kimi vatandaşlar lastik taktırmak için 1 saatten fazla beklediğini belirtirken kimisi de randevu alarak lastikçiye geldiğini ve sıra beklemediğini ifade etti. Kış lastiği taktırmak isteyen Ünal Yılmaz, “Bir saattir bekliyoruz. Yoğunluk var. Burası açılmadan geldim. Dün de randevu aldım” dedi.

Lastik taktıran vatandaşlardan Aziz Çevik ise, “ Bu sene biraz geç kaldım. Yoğunluk oluyor. Ama ben randevu alarak geldiğim için çok beklemedim” diye konuştu.

