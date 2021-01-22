Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 12 kişi ve ev sahibi yakalandı. Söz konusu 13 kişiye, kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 62 bin 465 lira ceza kesildi. Ev sahibi hakkında "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.