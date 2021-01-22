Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koç, adliye çıkışında gazetecilere, 5 yıl önce Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada terör saldırısında yaşanan patlamada iki ayağını kaybederek gazi olduğunu söyledi. Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşadığını belirten Koç, 19 Ocak'ta "asansörde yük taşımayın" uyarısı yapması nedeniyle tartıştığı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y'nin kendisini darbettiğini ileri sürdü. Bu kişilerin kendisini ve eşini de tehdit ettiğini öne süren Koç “İnşaat malzemesi taşınan asansör arızalanınca komşularımızı uyardım. Aramızda tartışma yaşandı. Eşim Pınar Koç bu sırada Z.Y. tarafından kolundan tutularak çekiştirildi. Eşim de 'Sen bana niye dokunuyorsun?' dedi. Aralarına girerek, müdahale etmek istedim. Elbisemden çekti. Bacaklarım protez olmasından dolayı ayakta duramadım. Yere düştüm. Yere düşmemle babası L.Y arkamdan sarıldı. Yüzüme diziyle vurarak dişimi kırdı. Yerde 1-1,5 metre sürüklendim. Ondan sonra adrese gelen polisler olaya müdahil oldu. Polisler gelmese darbetmeye devam edeceklerdi. Gazi ve engelli olduğumu söylediğimde de hakarete uğradım. Adliyeye gelerek şikayette bulunduk. Bu olayın kısa sürede sonuçlanmasını istiyorum" diye konuştu. Eşi Pınar Koç ise eşinin gururunun ayaklar altına alındığını belirterek, "Korkuyorum. Kendi can güvenliğim yok. İster istemez psikolojimiz bozuldu. Eşimin başına yarın öbür gün bir şey gelirse ne yapacağımı bilemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu arada, suçlamayı kabul etmeyen L.Y ile oğlu Z.Y'nin de gazi Gökhan Koç ve eşinden şikayetçi oldukları öğrenildi.