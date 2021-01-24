Yeni Mahalle Gültekinler semtinde oturan Cevdet Duman isimli vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasında zamanını evinin önündeki karla geçirdi. Kar yığınlarından önce otomobil sonrada koltuk yapan Duman, yoğun bir çalışmanın ardından kardan yaptığı koltuğun üzerinde oturarak çay keyfi yaptı.
Evinin önünü güzel bir görüntüye kavuşturan Duman, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.
Kardan koltuk yaparak çay keyfi sürdü
24.01.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasını evlerinde geçiren vatandaşlar, kardan değişik figürler yaparak günlerini geçiriyorlar.
Yeni Mahalle Gültekinler semtinde oturan Cevdet Duman isimli vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasında zamanını evinin önündeki karla geçirdi. Kar yığınlarından önce otomobil sonrada koltuk yapan Duman, yoğun bir çalışmanın ardından kardan yaptığı koltuğun üzerinde oturarak çay keyfi yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kar,kardan koltuk,
762254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762254.aspx
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