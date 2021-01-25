Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Aksa Akrilik, ürettiği "Acryluna" markalı ipleri bağışladı. Beylikdüzü Belediyesi bunları 80 kadına ulaştırdı. Kadınlar bu iplerden atkı ve bere ördü ve bu ürünler DAGİ tarafından mağazalarda ve online kanallardan satışa sundu. Aksa'nın iplerinin renkleri solmayan, sıcak tutan, yumuşak ve doğa dostu iplerden üretilen atkı ve berelerin geliri ise emek veren kadınlara gönderiliyor. Söz konusu ürünler, ipinin özelliği sayesinde daha uzun ömürlü, soğuk havalarda da daha yüksek yalıtım özelliğine sahip. Satışa sunulan bu ürünler 80 üretici kadının el yazısıyla ilettiği iyi dilekleri eşliğinde paketleniyor veya gönderiliyor.