Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu metal sanayi girişinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Onur A. idaresindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet, Kozluca yolundan yola çıkan Cahit Çakmak idaresindeki 3 tekerlekli engelli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet engelli aracını metrelerce sürükledi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi Gülizar Çakmak ağır yaralandı. Yaralıların yardımına kaza gören vatandaşlar ve polis yetişti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan karı kocaya olay yerinden ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastane kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Gülizar Çakmak (63) hayatını kaybetti. Sürücü Cahit Çakmak’ın (61) durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyonet sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.