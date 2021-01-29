Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Malatya'da metamfetamin maddesi ele geçirildi
29.01.2021 - 23:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : malatya,
763750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763750.aspx
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