Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde meydana geldi. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla minibüsten inen yolcular kazanın şokunu yaşarken, bazı yolcularda hafif sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahalede bulundu. Olay yerine çağrılan vinçle minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.