Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 26 kilo 480 gram likit metamfetamin 478 gram esrar, 71 kilo 832 gram bonzai, 4 kilo 775 gram kristal metamfetamin, 1 kilo 132 gram sentetik kannabinoid, 11 kilo 840 gram kimyasal madde, 332 gram esrar, 14.5 gram marihuana, 54 gram skunk, 9 gram eroin, 5 gram kokain, 3 adet ekstasy, 4 adet suboxone, 1 adet tabanca, 50 adet fişek, 6 bin 795 TL, bin dolar, 10 euro ele geçirildi.

Ayrıca, dün haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlı yakalandı. Toplamda 104 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.