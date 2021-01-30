Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünün Karapınar ve Belen Mahalleleri birden fazla kişide korona virüs vakası tespit edildi. Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün iki mahallesi 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri iki mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak kontrol altına aldı.