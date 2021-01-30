Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin park, bahçeler, cadde ve sokaklar ile ikametlerdeki düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda üstlerinde resmi makamlarca tanzim edilmiş kimlik veya kimlik yerine geçerli belgesi olmayan ve Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu (25) şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısları işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.