Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Karayolunun kapatılmasıyla tır sürücüleri araçlarını ilçe girişinde park etti. Polis ekipleri tarafından ise araç geçişine izin verilmiyor.
Sivas-Malatya karayolu kardan ulaşıma kapatıldı
30.01.2021 - 23:56 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Etiketler : kar,haberler,yağış,
763983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763983.aspx
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