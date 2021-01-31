Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney-güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Aydın’a fırtına uyarısı
31.01.2021 - 13:10 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney-güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,
764106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764106.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER