Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yaptı. Üç ayrı olayda 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerin yaptıkları aramada bonzai ve metamfetamin maddeleri powerbank diye tabir edilen taşınabilir şarj cihazından çıktı. Olaylarla ilgili H.A. (32), A.A. (29) ve H.K. (37) gözaltına alındı.
Şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı
02.02.2021 - 00:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda powerbank içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler : Kahramanmaraş,
764459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764459.aspx
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