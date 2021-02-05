Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak 2021’de eşi Süreyya Büyük'ü öldüren M.B., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip ile dün Yenişehir ilçesi Güzel Mahallesinde saklandığı evin ahırında kıskıvrak yakalandı. M.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.