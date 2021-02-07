Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18