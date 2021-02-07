Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Aydın genelinde fırtına (50-70 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) hızında esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
07.02.2021 - 14:44 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,
765852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765852.aspx
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