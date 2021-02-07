Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Aydın genelinde fırtına (50-70 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) hızında esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.