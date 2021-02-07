Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde bir kişiye yük treninin çarptığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.B'nin (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti
07.02.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : yük treni,genç,kaza,
765885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765885.aspx
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