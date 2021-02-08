Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde bugün saat 16:00’dan yarın saat 09:00’a başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, “Marmara Deniz’inde rüzgârın bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın salı sabahı etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.