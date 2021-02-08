Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde bugün saat 16:00’dan yarın saat 09:00’a başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, “Marmara Deniz’inde rüzgârın bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın salı sabahı etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.
Marmara için fırtına ikazı
08.02.2021 - 12:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji bugün öğleden sonra Marmara Denizi’nde başlaması beklenen fırtına için uyarıda bulundu. Hızının 75 kilometreye çıkabileceği tahmin edilen fırtınanın yarın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmara,fırtına,
766045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766045.aspx
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