Sivas’ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşayan F.Z. (63), korona virüs şüphesiyle test yaptırdı. Yaşlı kadında yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi. Yaşlı kadın mutasyonlu virüs şüphesi üzerine ambulansla Sivas'ta bulunan Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne nakledildi. Eşinin de korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.
Sivas'ta mutasyonlu virüs şüphesi
08.02.2021 - 18:34 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde korona virüs testi yaptıran yaşlı kadın, mutasyonlu virüs şüphesi ile Sivas'a sevk edildi.
Etiketler : sivas,mutasyonlu virüs,haberler,
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