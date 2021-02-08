Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir grup düzensiz göçmenin geleceği bilgisine ulaştı. Oğuzeli ilçesi Üçdamlar Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları midibüste 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla E.M'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise Suriye'ye gönderildi.