Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ballıkuyu Mahallesi 1053 Sokak'ta Kemal G. ile Mustafa K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa K, Kemal G'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle tedaviye alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.