Kamyonet, ters dönerek 20 metre aşağıdaki yola çakıldı. Dehşet verici kazanın güvenlik kamerası görüntülerini Wisconsin Ulaştırma İdaresi yayımladı. İlginci, şoför bu feci kazadan sağ çıktı. İki kişi tarafından arabadan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milwaukee şerifi, sürücünün şuurunun ve solunumunun yerinde olduğunu söyledi. Benzer kazalar olmaması için Milwaukee belediyesi yol kenarındaki karları temizlemeye başladı.
Dehşet verici kaza güvenlik kamerasında... Kamyonet kar birikintisine çarpıp üst yoldan uçtu
09.02.2021 - 15:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir adam kamyonetiyle Milwaukee şehrinde üst yolda seyir halindeyken aniden yol kenarındaki kar birikintisine çarparak yoldan aşağıya uçtu.
Etiketler : abd,kaza,kamyonet,
766319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766319.aspx
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