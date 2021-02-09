Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamyonet, ters dönerek 20 metre aşağıdaki yola çakıldı. Dehşet verici kazanın güvenlik kamerası görüntülerini Wisconsin Ulaştırma İdaresi yayımladı. İlginci, şoför bu feci kazadan sağ çıktı. İki kişi tarafından arabadan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milwaukee şerifi, sürücünün şuurunun ve solunumunun yerinde olduğunu söyledi. Benzer kazalar olmaması için Milwaukee belediyesi yol kenarındaki karları temizlemeye başladı.