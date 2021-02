Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.51 sıralarında Tuzlukçu ilçesi merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak bildirildi. Öte yandan, saat 18.52’de 4.0, 18.53’de de 4.1 büyüklüğünde yine Tuzlukçu ilçesi merkezli üçüncü bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin Tuzlukçu'ya yakın olan Akşehir, Yunak, Çeltik gibi ilçelerde de hissedilirken, kent merkezinde hissedilmedi.

İçişleri Bakanı Soylu: "An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da sosyal medyadan, ”Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Konya Valiliği: "An itibariyle herhangi bir mal ve can kaybı yoktur"

Konya Valiliğiden yapılan açıklamada ise, ”Konya ili Tuzlukçu ilçemizde 4,7 şiddettinde, 7 km derinlikte deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.