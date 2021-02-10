Yangın, Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Melek Özver Sokak üzerinde bulunan iki katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıdaki klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, önce çevredeki vatandaşlar, ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
10.02.2021 - 00:52 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 00:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Etiketler : Muğla,
766408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766408.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER