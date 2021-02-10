Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın kısmen kontrol altına alınırken üç ev, iki samanlık ve bir ahır kül oldu, iki ev de zarar gördü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken Çayırcık ve Hacıveli Mahalleleriyle Kadıyusuf, Yeşilyuva köyleri boşaltıldı. Çayırcık Mahallesi sakini Mehmet Nuri Akın Türk, koyunlarını ve evini kuyudan taşıdığı su ile son anda yanmaktan kurtardı. Alevlerin elektrik tellerinden çıktığı düşünülürken Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, “Vatandaşın yarasını saracağız” dedi.

