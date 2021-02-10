Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay; Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yumaklı köyünde meydana geldi. Mehmet Karataş, birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti. Bu esnada Mehmet Karataş ve arkadaşı kesilen kavak ağacının dallarını toplamaya çıktı. Bu esnada ağaç kesme işine devam eden Kadir Çoban'ın kestiği kavak ağacı Mehmet Karataş'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hayata döndürmek için yaklaşık 1 saat müdahale etti. 58 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Kadir Çoban, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.