Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sevilgen isimli kişi tarlasında çalıştığı sırada taş yüklü yolan traktörünün romörkünün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri traktörün altında sıkışan Mehmet Sevilgen’i bulunduğu yerden çıkartıp Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesinin olduğunu öğrenilen vatandaşın kolu ve bacak kısmında kırıkların olduğu öğrenildi.