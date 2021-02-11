Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe merkezinde göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdiği bildirildi. Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtilen açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.
Bitlis'te 23 düzensiz göçmen yakalandı
11.02.2021 - 20:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : bitlis,haberler,göçmen,kaçak,
766889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766889.aspx
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