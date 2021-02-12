Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sonrası Beylikdüzü İlçesi de beyaza büründü. Vatandaşlar ise kar birikintilerinin oluştuğu köprü üzerinde yürümekte zorlandı.

Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı İstanbul’da 5 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul’da etkili olmaya başladı. Soğuyan hava ile birlikte İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji orta vadeli tahmin haritasında kar yağışının 5 gün etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

Kar yağışının İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:

"Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece

Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece

Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece

Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece

Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece"

İstanbul'da kar yağışı havadan da görüntülendi

İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Aydos'ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.