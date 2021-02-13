Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sakinlik yaşanıyor.

Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler görülürken, kısıtlamadan muaf olan turistler de tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.

Bazı vatandaşlar, açık olan fırın, bakkal, market, kuruyemişçi ve kasaplardan alışveriş yapıyor.

Öte yandan D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu yakalarında kontrol noktaları oluşturan ekiplerce, denetimler sürdürülüyor.

Bazı cadde ve sokaklarda belediye görevlilerince temizlik yapılırken, sahil bölgelerinde bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarıyla yürüyor.

Bu arada 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler de hizmet veriyor.

Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 12.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak kaydedildi.