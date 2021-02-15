Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bir binanın pencere saçaklarındaki büyük taş parçası rüzgar ve karın etkisi ile kopup caddeye düştü. O esnada kimsenin oradan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve belediye ekipleri şerit çekti. Güvenlik önlemi alındıktan sonra taş parçaları temizlendi. Yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin binadan düşen beton parçasına şaşkınlık içinde baktıkları görüldü.

Olay yerinde olan bir vatandaş, “Allah’tan kimse yoktu orada. Yoksa büyük bir facia olurdu” dedi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülerken, olayla ilgili belediye ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.