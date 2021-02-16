Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze öğretim yapan Kırşehir genelindeki tüm okullarda (Destekleme kursları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir"denildi.

Kar yağışının ara ara tipi şekline dönüştüğü şehir'de mevsimsel kar yağışının Çarşamba gününe dek sürmesi bekleniyor.