Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, twitter hesabından eğitime ara verilen ilçelerle ilgili paylaşımda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, "Seydişehir, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Sarayönü, Çeltik, Karapınar, Emirgazi, Ahırlı, Taşkent, Hadim, Derbent, Akşehir, Kadınhanı ve Yalıhüyük ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 16.02.2021 Salı günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından ara verilmiş olup, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" dedi.