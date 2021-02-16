Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu her yer beyaz örtü ile kaplandı. Zaman zaman yoğunluğunu artıran kar yağışı sonucunda uzun zamandır kar özlemi çeken çocuklar park ve bahçelere akın ederek burada kar topu savaşı ve kardan adam yaparak eğlendi. Bazı çocuklar uzun zamandır kara hasret olduklarını söyledi. Özellikle şehrin merkezinde bulunan Anıt Park ve çevresinde çocuklar büyüklerle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Kar yağışına en çok onlar sevindi
16.02.2021 - 16:58 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da etkisi gösteren kar yağışı ile birlik park ve bahçeler çocuklarla doldu. Kar eğlencesinin tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi.
Etiketler : samsun,
768149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768149.aspx
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