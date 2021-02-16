Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Murat Kaçmaz, avukatı ve öldürülen Kerem Arslan'ın avukatı katıldı.

Sanık esasa ilişkin yaptığı savunmasında "Aramızda boğuşma oldu. Boğuşma sırasında Kerem yanında bulundurduğu bıçağı sağa sola sallamaya başladı. Daha sonra ben de kendimi korumak için aramızda boğuşma yaşandığı sırada Kerem'i bıçakladım, yaralandı. Kerem, olay yerinden hiçbir şey yokmuş gibi ayrıldı. Daha sonra onun vefat ettiğini öğrendim. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayıp "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

22 Eylül 2020 tarihinde Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'ndeki parkta oturan Kerem Arslan (18) ile Murat Kaçmaz (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmış, Murat Kaçmaz üzerindeki bıçakla Arslan'ı sırtından yaralamıştı.

Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine, Kaçmaz kısa sürede gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.