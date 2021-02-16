Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00'de otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Saat 11:00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve Jandarma ekiplerine haber verildi. Kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi sonrası ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Yapılan araştırma neticesinde Yalçın'a ait lüks otomobil, Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış hâlde kapıları kilitli vaziyette bulundu. Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine AFAD'ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dâhil edildi. Öte yandan hava sıcaklığının eksi 8 olarak ölçüldüğü Uludağ'da yaşanan kar fırtınası sebebiyle arama kurtarma faaliyetlerinin güçlükle yürütülüyor.