Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 36, Başkale'de 13, Çatak'ta 2, Çaldıran’da 15, Gevaş’ta 12, Gürpınar 16 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 107 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
107 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
19.02.2021 - 09:16 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : van,yerleşim yeri,kar,
768801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768801.aspx
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