Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 36, Başkale'de 13, Çatak'ta 2, Çaldıran’da 15, Gevaş’ta 12, Gürpınar 16 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 107 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.