Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde sağlık ekipleri tarafından mutasyonlu virüs tespit edildi. Yapılan tespitin ardından mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina süresi boyunca vatandaşların ihtiyaçları vefa grupları tarafından karşılanacak.