Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu 2,5 yaşındaki Durah A.H.H, evlerinde oyun oynarken yaslandığı pencerenin sinekliği açıldı. Küçük kız aşağııya doğru düşmeye başladı. Alt katta asılı çamaşır ipinin üzerine düşen kız, hızı kesilip beton zemine çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Duran A.H.H'nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
Pencereden düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı
26.02.2021 - 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sineklik açılınca birinci katın penceresinden düşen ve çamaşır asılı ipe çarparak hızı kesilen 2,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü.
Etiketler : çamaşır,ip,pencere,afgan,çocuk,kız,
770676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770676.aspx
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