Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.  Irak uyruklu 2,5 yaşındaki Durah A.H.H, evlerinde oyun oynarken yaslandığı pencerenin sinekliği açıldı. Küçük kız aşağııya doğru düşmeye başladı. Alt katta asılı çamaşır ipinin üzerine düşen kız, hızı kesilip beton zemine çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Duran A.H.H'nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.