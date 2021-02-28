Balıkesir Dinkçiler Mahallesi'nde metruk bir evde yaşayan 79 yaşındaki Afet Kont, evinde ölü bulundu. Mahalle komşuları 10 gündür göremediği ve haber alamadıkları komşuları için polisle irtibata geçti. Dün akşam saatlerinde olay yerine gelen ekipler 79 yaşındaki Afet Kont'un cesediyle karşılaştı. Kont'un cesedi ölüm nedenini incelemek üzere Adli Tıpa kaldırıldı.
Evinde cesedi bulundu
28.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Dinkçiler Mahallesi'nde evinde tek başına yaşayan ve 10 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Afet Kont, komşularının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,
771092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771092.aspx
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