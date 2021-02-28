İddiaya göre olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşandı. N.Ö., sokak ortasında tartıştığı eski eşi G.Ö.’yü bıçakla saldırıp yaraladı. N.Ö. olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. İlk müdahalesi 112 ekiplerince olay yerinde yapılan kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi. N.Ö.’nün polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Başkent'te eski eşe bıçaklı saldırı
28.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bıçaklı saldırı,eski eş,
771150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771150.aspx
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