Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşandı. N.Ö., sokak ortasında tartıştığı eski eşi G.Ö.’yü bıçakla saldırıp yaraladı. N.Ö. olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. İlk müdahalesi 112 ekiplerince olay yerinde yapılan kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi. N.Ö.’nün polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.