Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harmanlar Mahallesi, Harman Sokak'taki bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralanan ev sahibi Ö.E. (33) ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.