Harmanlar Mahallesi, Harman Sokak'taki bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralanan ev sahibi Ö.E. (33) ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yalova'da ev yangını: 1 ölü
28.02.2021 - 21:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : yalova,yangın,
771199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771199.aspx
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