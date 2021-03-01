Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BVS 72 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Behran Ş. (50), bir fırına poşet götürmeye gideceği sırada cadde üzerinde spor yapan Mustafa Ergün’e (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ergün yol kenarına savrulurken, sürücü aracını kenara çekti. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergün’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

'İnsanmış' diyerek gözyaşı döktü

Olayın şokunda olan sürücü Behran Ş., “Fırına poşet götürüyordum. Yolumda gidiyordum. Bir anda bir ses geldi. Hayvana çarptığımı zannetmiştim, bir de baktım insanmış” diyerek gözyaşlarıyla kazayı anlattı.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mustafa Ergün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olayın bir gün sonrasında kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında koşu yapan Mustafa Ergün’e, arkasından gelen hafif ticari aracın çarptığı ve Ergün’ün yol kenarına savrulduğu görülüyor.